Bei den Aktien des Essenslieferdienstes Delivery Hero zeichnet sich am Donnerstag ein möglicher Befreiungsschlag ab. Mit einem Plus von 2,8 Prozent auf bis zu 117,12 Euro sprang der Kurs über die 50-Tage-Linie. In den vergangenen Handelstagen hatte sich dieser mittelfristige Trendindikator, der aktuell bei 115,51 Euro verläuft, noch als zu hohe Hürde erwiesen. Vor einer Woche haben die Delivery-Hero-Aktie ...

