Ibu-Tec 7.17% JTsmartinvest (MEGATOSE): Alltime-High im Visier! Nach der gestrigen Meldung zur Teilnahme an gleich mehreren Förderprojekten mit u.a. dem Fraunhofer-Gesellschaft und der TU Braunschweig zur Entwicklung und Forschung an der nächsten Generation von Batteriematerialien, läuft die Aktie nach oben. Charttechnisch könnte die Aktie sogar Kurs auf das am 18.02. erreichte Alltime- High bei 53 EUR nehmen. Sollte dieser starke Widerstand gebrochen werden, steht ein Weiterlaufen der Aktie nichts im Wege. Nichtsdestotrotz werden wir kleinere Gewinnmitnahmen tätigen. IBU-Tec ist die größte Position im MEGATREND Top Selection Portfolio, welches seit Jahresbeginn um aktuell +37,1% gestiegen ist. (08.04. 10:38) >> mehr comments zu Ibu-Tec: ...

