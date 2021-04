Für unsere Partner for free (und für andere zu Freundschaftspreisen) haben wir ja in dieser Woche drei neue Bereiche auf der Website gestartet. Zuwächse: S&T (Austrian Visual Worldwide Roadshow) und VBV (we are hiring!)http://boerse-social.com/wearehiringhttps://boerse-social.com/companyreports/2021 https://boerse-social.com/austrianworldwideroadshow/year/2021 (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.04.)

