Ingenieure der University of California San Diego haben herausgefunden, wie sich Lithium-Metall-Batterien auch bei extrem niedrigen Temperaturen von -60 °C aufladen lassen. Der Schlüsselfaktor dabei ist der Elektrolyt. In ersten Tests behielt die Proof-of-Concept-Batterie 84 Prozent und 76 Prozent ihrer Kapazität über 50 Zyklen bei -40 °C beziehungsweise -60 °C. Eine solche Leistung ist ein Novum in diesem Bereich. Andere Lithium-Batterien, die für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...