08.04.2011: Amag IPO. Amag-Chef Gerhard Falch feierte am Freitag in der Wiener Börse die Erstnotiz seiner Aktie. 19 € hat sie gekostet. Amag ( Akt. Indikation: 32,90 /33,50, -0,60%) Die Wiener Börse hat heute ein Geschenk an die Amag: "As today's birthday special, we display the share prices of AMAG in real-time and open the order book free of charge only on our website. Check it out now: https://lnkd.in/eiX55pv " Zufall: 9 Jahre später die beste positive Serie in Tagen:08.04.2020: Amag: Längste positive Serie: 8 Tage (endete am 08.04.2020) Bisher gab es an einem 8. April 21 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 08.04. beträgt -0,03%. Der beste 08.04. fand im Jahr 2009 mit 2,83% ...

