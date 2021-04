Wacker hat bei der EU die Förderung eines Projekts beantragt und kommt jetzt in die nächste Auswahlrunde. Der Chemiekonzern will am Standort Burghausen eine Anlage bauen mit der er grünen Wasserstoff und Methanol herstellen kann. Der Förderantrag umfasst ein Abkommen von Wacker und Linde. Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam eine Elektrolyseanlage mit einer Leistung von 20 MW errichten, in der aus Wasser mit Strom aus erneuerbaren Quellen Wasserstoff produziert wird. Ein weiterer Teil des Projekts ist eine Syntheseanlage, in der die Konzerne den grünen Wasserstoff mit Kohlendioxid aus bestehenden ...

