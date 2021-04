Der Kranhersteller Palfinger hat Schlüsselkräfte am Balkan gegen Covid 19 impfen lassen. Das schreiben Medien wie die Salzburger Nachrichten und das sagte auch CEO Andreas Klauser bei der virtuellen HV am Mittwoch. Insgesamt seien etwa 40 Mitarbeiter geimpft worden. Bei der HV teilte der CEO auch mit, dass es in Brasilien einen Corona-Todesfall eines Mitarbeiters zu beklagen gibt. Die Salzburger Nachrichten zitieren Klauser mit: "Wir verlieren mittlerweile Aufträge, die sich über die nächsten drei bis fünf Jahre erstrecken, weil unsere Mitarbeiter nicht vor Ort sein können".

Den vollständigen Artikel lesen ...