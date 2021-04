Aktien: SAP im Aufwind- wird jetzt das Gap geschlossen?

Anzeige / Werbung SAP ist Europas größter Softwarekonzern. In den USA machen Salesforce und Oracle den Walldorfern Konkurrenz. Allerdings scheint sich ein Deal mit Alphabet abzuzeichnen, der die Aktie weiter antreiben könnte. In der Corona-Krise versucht sich SAP, neu aufzustellen und das Cloud-Geschäft noch stärker in den Vordergrund zu rücken. Die Anleger strafen das zunächst mit einem deutlichen Kurseinbruch ab. Nun steht Europas größtes Softwareunternehmen allerdings in den USA vor einem geschäftlichen Coup und einer Ausbootung des Rivalen Oracle. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Medien zufolge steht der Walldorfer Konzern, ein Schwergewicht im deutschen Börsenleitindex Dax, vor einem Deal mit Alphabet: Die Mutter Alphabet des Internet-Konzerns Google will offenbar schon sehr bald bei seiner Finanz-Software vom US-Anbieter Oracle zu SAP wechseln. Google hat den Angaben zufolge in einer Mitarbeiter-Mail geschrieben, dass es im Mai zum Wechsel kommen wird. Dass Google oder Alphabet sich auch bei anderen Softwareanwendungen von Oracle abwenden könnte, bliebt zunächst unklar. Es gebe keine Hinweise darauf, hieß es lediglich. Sollte SAP bei dem US-Internetriesen aber erstmals zum Zuge kommen, sind weitere Deals natürlich vorstellbar. SAP-Aktie testet Widerstand Die Aktie von SAP hat sich in den vergangenen Monaten stabilisiert und konnte Anfang April sogar die Abwärtstrendlinie seit dem Absturz Ende 2020 durchbrechen. Aktuell testet der Titel den Widerstand bei rund 111 Euro, gestützt von einem steigenden MACD (Momentum). Mit dem Anstieg ist knapp die Hälfte des Gaps (s. Ellipse) geschlossen, das Ende Oktober entstanden ist. Aus charttechnischer Sicht haben sich die Chancen durch die lange Bodenbildung und den steigenden MACD dafür verbessert. Enthaltene Werte: US79466L3024,US67066G1040,US68389X1054,DE0007164600,DE000A2YN900

