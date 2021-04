ACS bekundet Interesse an Autostrade per l'Italia (Financial Times) Implenia veräussert die Bereiche Wartung von Fähranlegern sowie Felssicherung in Norwegen Rosenbauer Konzern knackt 2020 erfolgreich die 1-Milliarde-Euro-Grenze Airbus hat im März mehr als doppelt so viele Flugzeuge ausgeliefert als noch im Februar - Nur wenige Stornierungen Kreise: Commerzbank beginnt mit Verkauf des Bankgeschäfts in Ungarn Evotec und Exscientia geben klinische Studie mit neuartigem Immunonkologie-Wirkstoff bekannt 7C Solarparken erzielt ein Rekord-EBITDA von EUR 42,9 Mio. in 2020 - die Eigenkapitalquote steigt über 35% Nordex Group erhält 72-MW-Auftrag aus Deutschland Porsche prüft, ob Produktion wegen Halbleiter-Mangel gedrosselt werden muss (HB) Süss MicroTec sieht 2021 Umsatz von ...

