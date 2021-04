Der Startschuss für den Bau des neuen Logistikzentrums auf dem Betriebsgelände von Auer Packaging in Amerang ist gefallen. Durch den Bau des vollautomatischen Hochregallagers entstehen zahlreiche neue Arbeitsplätze am Standort. Inbetriebnahme ist für Sommer 2022 geplant. Der Hersteller für Lager- und Transportverpackungen aus Kunststoff baut sein Headquarter in Oberbayern aus und erweitert stetig sein Leistungs- und Serviceangebot. Im Pandemiejahr 2020 konnte das Familienunternehmen 30 Prozent mehr Aufträge generieren und zieht insgesamt eine positive Bilanz: "Die vorausschauenden Investitionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...