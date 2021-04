Der US-amerikanische Recycler und Stahlproduzent Schnitzer Steel profitierte von einem scharfen Anstieg der Schrott- und Altmetallpreise in seinem jüngsten Geschäftsquartal. Nach "vielen Quartalen des Lagerabbaus" sei die Nachfrage wieder angestiegen, sagte Konzernchefin Tamara Lundgren am Mittwoch in einer Analystenkonferenz. Schnitzer Steel erwirtschaftete zwischen Dezember 2020 und Februar 2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...