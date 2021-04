Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen freuen sich aktuell über jedes Plus an der Börse, was sie kriegen können. Langsam steigert sich Plug Power nun wieder und könnte bald den Start zu einer neuen Kurs-Rallye einläuten. Sollte man jetzt hier noch schnell einsteigen?

Anleger-Tipp: Bereiten Sie Ihr Depot nach Ostern auf einen möglichen Lockdown vor! Denn trotz der aktuellen Situation in der Pandemie, können Sie ihr Depot auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...