Volkswagen Vz. 0.19% DerDenker (LASINVST): VW holt im Bereich Elektromobilität immer weiter auf In den beiden ersten Monaten im Jahr 2021 waren die VW Modelle VW ID.3 und VW Up die mit abstand am meisten verkauften e-Autos in Deutschland. Neben den beiden genannten Modellen befindet sich auch noch der VW Golf in den Top 10 der meist verkauften e-Autos in Deutschland. Tesla hingegen ist nur einmal in den Top 10 vertreten mit dem Tesla Model 3 auf Platz 6. VW hat hier in kürzester Zeit schon sehr stark aufgeholt und wird sich in Zukunft auch noch weiter im Bereich Elektromobilität ausbreiten. Die Aktien von VW sind zwar in letzter Zeit schon sehr gut gelaufen, ich sehe allerdings trotzdem noch weiter großes Potential. (09.04. 10:30) >> mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...