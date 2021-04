Wie gewohnt hat unsere Nicole den Chatverlauf der aktienlust-Börsenshow verfolgt und die wichtigsten Fragen für den Tag nach der Sendung aufbereitet. Dort war gestern ja Börsen-Legende Hans A. Bernecker zu Gast, der seine geballte Erfahrung in die Waagschale warf, um die aktuelle Lage an den internationalen Märkten zu analysieren. Selbstverständlich sorgte aber auch das Börsenspiel für heiße Diskussionen im Netz. Darüber und über viele interessante Unternehmen geht es heute in ihrem 3er-Zoom mit Mick und Jürgen. Kommt es bald zur nächsten Korrektur? Was ist mit den China-Aktien? Uvm. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.