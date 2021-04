10.04.2021 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Wir bestätigen unsere Kauf-Empfehlung für die Marinomed-Aktie, heben unser Kursziel jedoch deutlich von EUR 135,7 auf EUR 168,7/Aktie an. Wir haben in unseren überarbeiteten Schätzungen den jüngsten News Flow zu den Carragelose®-Produkten und deren Anwendung zur Vorbeugung und Behandlung von COVID-19 berücksichtigt. Marinomed publiziert am 14. April seinen Geschäftsbericht. Wir haben dabei unsere Umsatzschätzung 2020 an die vorläufige Eckzahl von EUR 8,1 Mio ....

