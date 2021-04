11.04.2021 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex erzielte auch in der abgelaufenen Woche einen neuen Höchststand. Er stieg im Wochenvergleich in EUR um +0,8%. Der Anstieg seit Jahresbeginn beträgt in EUR +10,7%. Der S&P 500 legte in EUR um +0,7% zu. Der US-Leitindex erzielte abermals ein Rekordhoch. Der Stoxx 600 und der Nikkei 225 stiegen jeweils in EUR um +1,1%. Der globale Schwellenländerindex notierte hingegen in EUR um -0,6% tiefer. Der wichtigste Grund für die positive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...