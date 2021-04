Der Grund für den Auftragsboom liegt in der starken, pandemiebedingten Nachfrage nach Anlagen zur Produktion von sterilen Verschlussstopfen für die Corona-Impfstoffproduktion. An die Pressen werden hohe Anforderungen gestellt, die nur wenige Hersteller erfüllen. Einen Nachfrageeinbruch im ersten Halbjahr hat auch der in dritter Generation inhabergeführte Maschinenbauer erlebt. Dank seiner internationalen Reputation bei Pharma- und Reinraumpressen konnte er die Flaute bei Anlagen zur Compositeverarbeitung und für das Fixtur- und Presshärten jedoch ausgleichen. Denn bereits im Frühjahr 2020 bekamen die Landauer von Zulieferern der Pharmaindustrie einen Großauftrag über Vulkanisationspressen zur Fertigung von Verschlussstopfen aus Butylkautschuk (IIR) oder Brombutylkautschuk (BIIR) für Corona-Impfampullen. Weitere Bestellungen folgten. Da es bei Hochleistungs-Pharmapressen wenige ebenbürtige Wettbewerber gibt, werden die Verschlüsse überwiegend auf Wickert-Anlagen hergestellt. Um die dringend benötigten Anlagen möglichst schnell liefern zu können, stellte das Unternehmen in kurzer Zeit die Produktion vom Sondermaschinenbau einzelner Anlagen auf eine Fertigung in größeren Serien um. Dadurch konnte die Lieferzeit von zehn auf sechs Monate verkürzt werden. Bei Kunden aus Übersee oder Asien brachte der Transport per Flugzeug statt mit dem Schiff eine zusätzliche Zeitersparnis von drei Wochen. Auch die Mitarbeiter zogen mit. "Uns allen war klar, dass der lebensrettende Covid-19-Impfstoff nur mit Hilfe unserer Pressen abgefüllt werden kann. Daher haben unsere Fachkräfte-Teams regelmäßig Zusatzschichten am Wochenende eingelegt", lobt Hans-Joachim Wickert, Geschäftsführer der Wickert Maschinenbau.

Eingesetzt werden ausschließlich Reinraumpressen

Neben der Rohstoffauswahl hat die Verarbeitung des Materials in den Pharmapressen einen großen Einfluss auf die Eigenschaften der Verschlussstopfen, vor allem im Hinblick auf die Partikellast. Daher werden die zur Fertigung der Verschlussstopfen verwendeten Anlagen in Reinräumen eingesetzt. Eine mögliche Quelle für Verschmutzungen sind beispielsweise lackierte Oberflächen, die unter Hitzeeinwirkung zu Mikrorisssbildung neigen. Das führt dazu, dass die Farbe mit der Zeit Partikel emittiert. Um ihr Austreten zu verhindern, ist der Innenraum bei Pharmapressen komplett in Edelstahl oder Aluminium ausgeführt. Seine Innenseiten sind glatt und abgerundet, dadurch können sie einfach mit Ethanol oder Isopropylalkohol gereinigt werden. Alle Stahlbauteile sind außerdem wärmebehandelt und somit korrosionsfrei. Umschlossen wird der Arbeitsraum der Presse durch eine selbsttragende Verkleidung, die ebenfalls aus Edelstahl besteht.

Die Pressen sind vollständig in den Reinraum integriert

