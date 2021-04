Aktien: Insiderverkäufe bei Moderna

Anzeige / Werbung Der Mitbegründer und Vorsitzende des Biotechnologieunternehmens Moderna, Noubar Afeyan, hat große Aktienpakete verkauft. Dennoch bricht die Aktie jetzt nach oben aus. Die Aktien von Moderna haben sich im letzten Jahr mehr als verfünffacht, verglichen mit einem Anstieg des S&P 500 von rund 16 Prozent. In diesem Jahr sind die Aktien um weitere 35 Prozent gestiegen, während der S&P 500 10 Prozent zugelegt hat. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Doch operative Rückschläge haben beim Corona-Impfstoffhesteller auch immer wieder zu Gewinnmitnahmen geführt: Während Moderna ein starkes viertes Quartal meldete, gab das Unternehmen bekannt, dass der Chief Medical Officer, Dr. Tal Zaks, das Unternehmen Ende September verlassen wird. Und jetzt hat Moderna-Chef Afeyan Ende Februar 6,5 Millionen Moderna-Aktien für insgesamt knapp 990 Millionen Dollar verkauft - zu einem Durchschnittspreis von 150,88 Dollar pro Aktie. Vom 29. bis 31. März verkaufte Afeyan dann weitere 3,8 Millionen Moderna-Aktien für insgesamt rund 456 Millionen Dollar, zu einem Durchschnittspreis von 121,43 Dollar pro Aktie. Laut den Formularen, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden, verkaufte der Moderna-Vorsitzende die Aktien über Einheiten von Flagship Pioneering, einer Risikokapitalfirma für Biowissenschaften, die er gegründet hat und deren CEO er ebenfalls ist. Flagship ist nun der drittgrößte Aktionär von Moderna. Moderna-Aktie überwindet Abwärtstrend Die Aktie von Moderna hat nach dem jüngsten Abschwung wieder zulegen können und den jüngsten Abwärtstrend seit Mitte Februar überwinden können. Auch der MACD (Momentum) zieht wieder leicht an und stützt den jüngsten Ausbruch. Damit rückt auch der nächste Widerstand bei knapp 160 Dollar wieder ins Visier der Anleger. Enthaltene Werte: US7170811035,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )