Marinomed Biotech hat die Behandlungsphase der Phase-II-Studie mit Tacrosolv abgeschlossen. Von den initial rekrutierten 64 Patienten haben 62 Patienten, die in den Behandlungszyklus eingeschlossen wurden, die Behandlung in der klinische Phase-II-Studie beendet. Die Studie diente der Bewertung von Tacrosolv-Augentropfen bei allergischer Rhinokonjunktivitis, d. h. bei allergischer Augenentzündung im Rahmen von Heuschnupfen. Die randomisierte, Placebo-kontrollierte, doppelblinde Phase-II-Studie wurde durgeführt, um die Sicherheit und Wirksamkeit von zwei unterschiedlichen Tacrosolv-Dosierungen in einem Cross-Over-Design zu bewerten. Bei positiven Ergebnissen plant das Unternehmen die ophthalmische Anwendung von Tacrosolv auf weitere Indikationen über allergische Symptome ...

Den vollständigen Artikel lesen ...