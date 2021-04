Nach einer harten Dividendensenkung von 1,65 Euro auf vier Cent im Vorjahr will Freenet 2021 wieder zur gewohnten Ausschüttungssumme zurückkehren. Die Dividendenzahlung in Höhe von 1,65 Euro setzt sich dabei aus einer regulären Dividenden von 1,50 Euro sowie einer Sonderdividende von 0,15 Euro zusammen. Gemessen am aktuellen Kursniveau von 20,19 Euro entspricht die Rendite demnach knapp 8,2 Prozent. ...

