Die Wiener Privatbank begleitet die Biogena Group Invest bei der aktuell laufenden Kapitalerhöhung. Die Bezugsfrist der insgesamt 1.995.000 neuen Aktien startet am 12. April 2021 und endet am 26. April 2021. Die gesamte Abwicklung erfolgt durch die Wiener Privatbank. Von 27. April 2021 bis 29. April 2021 wird es noch die Möglichkeit der Zeichnung im Rahmen einer Privatplatzierung für ausgewählte Investoren geben. Wiener Privatbank-Vorstand Eduard Berger: "Nach der erst kürzlich überaus erfolgreichen Begleitung der Kapitalerhöhung von Cleen Energie dürfen wir nun auch Biogena mit unserer Expertise unterstützen - wieder ein österreichisches Unternehmen, das der Verantwortung für Umwelt, Mitarbeiter und die Gesellschaft in ...

