Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Zumtobel -1,34% auf 8,85, davor 7 Tage im Plus (22,04% Zuwachs von 7,35 auf 8,97), AT&S -3,31% auf 32,15, davor 6 Tage im Plus (11,76% Zuwachs von 29,75 auf 33,25), Lenzing +3,05% auf 108, davor 4 Tage im Minus (-5,92% Verlust von 111,4 auf 104,8), Andritz -3,25% auf 39,84, davor 3 Tage im Plus (5,7% Zuwachs von 38,96 auf 41,18), AMS +0,76% auf 17,28, davor 3 Tage im Minus (-3,97% Verlust von 17,87 auf 17,16), OMV +0,74% auf 42,18, davor 3 Tage im Minus (-4,06% Verlust von 43,64 auf 41,87), ATX +0,04% auf 3189,82, davor 3 Tage im Minus (-0,54% Verlust von 3206,14 auf 3188,67), ATX Prime +0,01% auf 1627,17, davor 3 Tage im Minus (-0,36% Verlust von 1632,93 auf 1627,04), ATX TR +0,04% auf 6284,31, davor 3 Tage im Minus (-0,54% Verlust von 6316,46 auf ...

