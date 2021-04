Der Kranhersteller Palfinger erwartet für das 1. Quartal 2021 - wie bereits Anfang Februar mitgeteilt - einen Umsatz über dem 1. Quartal 2020 (393,2 Mio. Euro). Die EBIT-Marge wird aufgrund eines guten Produktmixes sowie geringerer Strukturkosten in den ersten drei Monaten 2021 mit rund 10 Prozent jedoch deutlich über dem Vorjahreswert (1. Quartal 2020: 8,0 Prozent) liegen, so das Unternehmen. Für das Gesamtjahr 2021 strebt das Management an, die Zahlen des Rekordjahres 2019 (1,75 Mrd. Euro Umsatz und 149,0 Mio. Euro EBIT) zu übertreffen.

