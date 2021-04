Trading in Own Shares From 5th to 9th of April 2021

Regulatory News:

Issuer: SEB S.A. (Paris:SK)

Types of securities: ordinary shares

ISIN: FR0000121709

LEI Code: 969500WP61NBK098AC47

Securities repurchasing programme decided by the combined Shareholders' Meetingon May,19th 2020

Programme disclosed to the AMF on July, 7th 2020

Stockbroker: SOCIETE GENERALE

Company Company LEI Code Instrument

Code Transaction

Date (Day) ISIN Code Way Daily Volume

(Nb of

securities)

Daily Weighted

Average Price

Of Purchase Exchange SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 6-Apr-21 FR0000121709 B 700 151.8554 AQE SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 6-Apr-21 FR0000121709 B 1,200 151.7646 DXE SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 6-Apr-21 FR0000121709 B 7,600 151.8993 ENX SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 6-Apr-21 FR0000121709 B 500 151.9234 TQE TOTAL 10,000 151.8813

Client Name PSI Name PSI LEI Code Timestamp ISIN Code Gross Price Currency Quantity Exchange Trade Set ID Trade Way Owner (Trade Entered By) Instrument Description Trading Venue

Transaction ID Purposes SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:00:33.465628 +0100s FR0000121709 152.5 EUR 7 ENX 00568544307TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040618689 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:01:00.059691 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 13 DXE 00568552212TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q000Q7 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:01:01.362786 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 3 AQE 00568552638TRLO1-1 B nova.cb SEB B2480 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:03:28.443373 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 46 AQE 00568557139TRLO1-1 B nova.cb SEB B7815 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:05:10.454152 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 24 ENX 00568562451TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040621249 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:07:02.773920 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 18 ENX 00568565338TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040622529 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:07:02.875377 +0100s FR0000121709 152.4 EUR 3 TQE 00568565340TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpY3gd AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:12:25.308794 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 13 ENX 00568572090TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040624321 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:12:25.313944 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 10 TQE 00568572093TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpYN25 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:13:59.027286 +0100s FR0000121709 152.5 EUR 5 ENX 00568573817TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040630465 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:14:24.011854 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 18 ENX 00568574396TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040631489 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:14:24.017864 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 7 ENX 00568574400TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040631745 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:20:11.574352 +0100s FR0000121709 152 EUR 39 ENX 00568581558TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040633025 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:21:27.717257 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 8 DXE 00568582981TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q008NI AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:27:11.061508 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 10 ENX 00568588682TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040636609 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:27:11.164164 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 14 ENX 00568588686TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040637121 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:27:11.169450 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 14 ENX 00568588689TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040637377 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:28:26.470631 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 8 ENX 00568589827TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040637889 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:30:14.474602 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 12 ENX 00568591547TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040638913 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:30:43.047809 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 150 ENX 00568592038TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040639169 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:30:43.147435 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 10 DXE 00568592039TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00CK2 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:31:08.119765 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 50 DXE 00568592386TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q00CQM AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:37:42.056768 +0100s FR0000121709 151.9 EUR 4 ENX 00568597586TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040644545 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:37:42.061914 +0100s FR0000121709 151.9 EUR 13 ENX 00568597587TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040644801 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 08:50:12.187418 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 3 DXE 00568608142TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00IEA AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 09:18:22.073059 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 23 ENX 00568629593TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040654273 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 09:18:22.078036 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 12 DXE 00568629594TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00PLW AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 09:26:58.873673 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 25 ENX 00568635136TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040655809 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 09:26:58.877856 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 2 ENX 00568635138TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040656065 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 09:27:30.645761 +0100s FR0000121709 152 EUR 15 ENX 00568635518TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040657345 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 09:27:30.650505 +0100s FR0000121709 152 EUR 68 ENX 00568635519TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040657601 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 09:27:30.655490 +0100s FR0000121709 152 EUR 13 ENX 00568635520TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040658369 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 09:27:30.661098 +0100s FR0000121709 152 EUR 9 TQE 00568635521TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05WLqSpcWMM AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 09:27:30.666765 +0100s FR0000121709 152 EUR 5 TQE 00568635522TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05WLqSpcWMR AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 09:27:30.671964 +0100s FR0000121709 152 EUR 16 TQE 00568635523TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05WLqSpcWMT AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 09:27:30.676651 +0100s FR0000121709 152 EUR 25 AQE 00568635524TRLO1-1 B remi.soubies SEB B106914 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 09:32:02.688219 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 14 DXE 00568638571TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00SXE AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 09:32:02.692522 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 6 TQE 00568638572TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpchr7 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 09:32:02.696362 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 7 TQE 00568638573TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpchrA AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 09:32:02.699861 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 22 ENX 00568638574TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040660673 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 09:49:03.693307 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 15 ENX 00568649375TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040662977 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 09:49:03.697424 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 13 ENX 00568649376TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040663233 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 09:49:03.701461 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 16 ENX 00568649377TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040663745 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 09:49:03.705497 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 10 DXE 00568649378TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00WPS AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 09:58:53.188223 +0100s FR0000121709 152 EUR 4 AQE 00568655111TRLO1-1 B remi.soubies SEB B130313 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:00:06.027047 +0100s FR0000121709 152 EUR 3 AQE 00568655855TRLO1-1 B remi.soubies SEB B131032 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:00:06.427884 +0100s FR0000121709 152 EUR 3 AQE 00568655860TRLO1-1 B remi.soubies SEB B131036 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:01:02.862231 +0100s FR0000121709 152 EUR 15 AQE 00568656560TRLO1-1 B remi.soubies SEB B131499 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:01:03.964541 +0100s FR0000121709 151.9 EUR 8 DXE 00568656572TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00YYL AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:11:12.349553 +0100s FR0000121709 151.7 EUR 1 ENX 00568661991TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040665793 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:12:39.203738 +0100s FR0000121709 151.5 EUR 1 ENX 00568662683TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040666049 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:12:48.518534 +0100s FR0000121709 151.5 EUR 20 ENX 00568662774TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040666305 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:12:48.523262 +0100s FR0000121709 151.5 EUR 86 ENX 00568662776TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040666561 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:12:48.527801 +0100s FR0000121709 151.5 EUR 96 ENX 00568662777TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040667073 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:12:48.531380 +0100s FR0000121709 151.5 EUR 11 ENX 00568662778TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040667329 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:12:48.535153 +0100s FR0000121709 151.5 EUR 96 ENX 00568662779TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040667585 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:12:48.538695 +0100s FR0000121709 151.5 EUR 11 ENX 00568662780TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040667841 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:12:52.127940 +0100s FR0000121709 151.5 EUR 1 ENX 00568662815TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040668097 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:12:56.947275 +0100s FR0000121709 151.5 EUR 106 ENX 00568662875TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040668353 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:12:56.953308 +0100s FR0000121709 151.5 EUR 72 ENX 00568662877TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040668609 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:12:57.047900 +0100s FR0000121709 151.5 EUR 10 DXE 00568662880TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q011DH AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:12:57.350143 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 74 DXE 00568662884TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q011DI AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:12:57.355361 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 26 DXE 00568662885TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q011DJ AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:14:16.119615 +0100s FR0000121709 151.6 EUR 40 AQE 00568663499TRLO1-1 B remi.soubies SEB B140702 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:19:27.869926 +0100s FR0000121709 151.6 EUR 26 ENX 00568666166TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040671425 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:22:45.179810 +0100s FR0000121709 151.6 EUR 28 ENX 00568668067TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040673985 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:22:45.480556 +0100s FR0000121709 151.6 EUR 21 ENX 00568668068TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040675009 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:29:02.734454 +0100s FR0000121709 151.6 EUR 42 AQE 00568671115TRLO1-1 B nova.cb SEB B150641 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:31:11.436161 +0100s FR0000121709 151.6 EUR 7 AQE 00568672494TRLO1-1 B nova.cb SEB B152188 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:34:43.049035 +0100s FR0000121709 151.7 EUR 12 ENX 00568674028TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040676033 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:34:43.054649 +0100s FR0000121709 151.7 EUR 1 ENX 00568674029TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040676289 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:34:43.060036 +0100s FR0000121709 151.7 EUR 22 ENX 00568674030TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040676545 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:34:43.064575 +0100s FR0000121709 151.7 EUR 15 ENX 00568674031TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040676801 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:38:01.575951 +0100s FR0000121709 151.5 EUR 200 ENX 00568675695TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040678337 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:38:01.580281 +0100s FR0000121709 151.5 EUR 40 TQE 00568675696TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05WLqSpf6g5 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:38:57.088144 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 44 DXE 00568676168TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q016BV AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:38:57.092998 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 26 DXE 00568676171TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q016BW AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:38:57.097611 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 11 TQE 00568676174TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpf8o2 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:39:43.806787 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 41 ENX 00568676685TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040680897 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:40:22.071663 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 35 ENX 00568676983TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040681409 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:40:22.076003 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 17 ENX 00568676985TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040681665 AGA*

Client Name PSI Name PSI LEI Code Timestamp ISIN Code Gross Price Currency Quantity Exchange Trade Set ID Trade Way Owner (Trade Entered By) Instrument Description Trading Venue

Transaction ID Purposes SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:45:28.788954 +0100s FR0000121709 151.5 EUR 2 TQE 00568679496TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpfOZs AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:46:10.555666 +0100s FR0000121709 151.5 EUR 30 ENX 00568679781TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040687041 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:46:10.559985 +0100s FR0000121709 151.5 EUR 30 ENX 00568679782TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040687297 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:48:45.659558 +0100s FR0000121709 151.5 EUR 49 AQE 00568681068TRLO1-1 B nova.cb SEB B164581 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:51:33.782055 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 14 DXE 00568682612TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01974 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:51:53.431909 +0100s FR0000121709 151.5 EUR 3 TQE 00568682808TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpfdan AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:51:53.436110 +0100s FR0000121709 151.5 EUR 2 TQE 00568682810TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpfdap AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:52:01.153890 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 15 ENX 00568682919TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040689089 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:52:48.960130 +0100s FR0000121709 151.3 EUR 1 ENX 00568683320TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040689857 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:52:48.964255 +0100s FR0000121709 151.3 EUR 97 ENX 00568683321TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040690113 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:52:49.060789 +0100s FR0000121709 151.3 EUR 9 DXE 00568683322TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q019HS AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:56:04.179575 +0100s FR0000121709 151.1 EUR 20 ENX 00568685011TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040692161 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:56:04.185626 +0100s FR0000121709 151.1 EUR 480 ENX 00568685012TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040692417 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 10:58:50.921863 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 11 AQE 00568686438TRLO1-1 B nova.cb SEB B172073 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:00:10.673521 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 1 DXE 00568687096TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01B22 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:00:39.528009 +0100s FR0000121709 151.5 EUR 12 DXE 00568687397TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01B55 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:00:44.737389 +0100s FR0000121709 151.5 EUR 14 DXE 00568687455TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01B5G AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:00:44.742713 +0100s FR0000121709 151.5 EUR 3 DXE 00568687456TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01B5H AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:00:49.446996 +0100s FR0000121709 151.5 EUR 13 AQE 00568687494TRLO1-1 B nova.cb SEB B173379 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:01:38.558136 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 1 DXE 00568687978TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01BDP AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:02:44.680583 +0100s FR0000121709 151.5 EUR 15 TQE 00568688435TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpg2aw AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:04:24.889125 +0100s FR0000121709 151.3 EUR 5 ENX 00568689263TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406106497 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:04:24.893613 +0100s FR0000121709 151.3 EUR 8 ENX 00568689264TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406106753 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:05:25.002338 +0100s FR0000121709 151.3 EUR 24 DXE 00568689663TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01C3H AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:05:52.161805 +0100s FR0000121709 151.3 EUR 8 TQE 00568689931TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpgAGX AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:05:59.577427 +0100s FR0000121709 151.3 EUR 40 ENX 00568689995TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406109825 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:07:59.102194 +0100s FR0000121709 151.2 EUR 9 DXE 00568690780TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q01CMI AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:07:59.108780 +0100s FR0000121709 151.2 EUR 13 DXE 00568690781TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q01CMJ AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:07:59.115245 +0100s FR0000121709 151.2 EUR 78 DXE 00568690782TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q01CMK AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:08:06.118730 +0100s FR0000121709 151.1 EUR 14 ENX 00568690874TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406112129 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:08:06.319731 +0100s FR0000121709 151.1 EUR 13 ENX 00568690875TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406112897 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:10:03.536393 +0100s FR0000121709 151.3 EUR 7 ENX 00568691873TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406115201 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:10:13.261575 +0100s FR0000121709 151.2 EUR 6 ENX 00568691948TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406116225 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:10:16.174992 +0100s FR0000121709 151.3 EUR 1 DXE 00568691980TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01D8S AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:17:53.153813 +0100s FR0000121709 151.3 EUR 9 ENX 00568695814TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406119297 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:19:09.494620 +0100s FR0000121709 151.3 EUR 10 ENX 00568696401TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406120321 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:19:36.353194 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 10 ENX 00568696683TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406122881 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:20:56.110116 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 10 ENX 00568697293TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406123137 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:20:56.114619 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 13 TQE 00568697294TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpgkTE AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:23:10.278370 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 17 ENX 00568698364TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406124929 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:23:10.781155 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 11 DXE 00568698373TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01FLC AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:23:37.446657 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 14 ENX 00568698663TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406125185 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:24:01.107541 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 55 DXE 00568698874TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q01FTY AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:24:01.114794 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 14 DXE 00568698875TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q01FTZ AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:24:01.120251 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 1 DXE 00568698876TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q01FU0 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:25:40.113460 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 12 ENX 00568699672TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406127489 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:25:57.254863 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 28 ENX 00568699812TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406127745 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:25:57.258959 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 69 ENX 00568699813TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406128001 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:25:57.262869 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 53 ENX 00568699814TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406128257 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:30:57.755431 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 12 ENX 00568702121TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406129281 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:31:32.115276 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 12 AQE 00568702415TRLO1-1 B nova.cb SEB B193417 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:31:36.034465 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 12 ENX 00568702501TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406130561 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:35:01.114831 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 12 ENX 00568703926TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406130817 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:35:38.288306 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 12 ENX 00568704208TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406131073 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:35:44.596877 +0100s FR0000121709 151.3 EUR 42 ENX 00568704274TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406133121 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:35:44.602787 +0100s FR0000121709 151.3 EUR 5 TQE 00568704275TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSphM5x AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:36:22.153511 +0100s FR0000121709 151.3 EUR 1 TQE 00568704500TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSphNd2 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:45:08.858778 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 13 AQE 00568708138TRLO1-1 B nova.cb SEB B201101 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:45:08.863040 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 17 ENX 00568708139TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406143617 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:45:08.868091 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 18 ENX 00568708140TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406143873 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:48:44.053575 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 10 ENX 00568709634TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406145409 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:49:29.033251 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 10 ENX 00568709939TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406145665 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:50:57.111169 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 3 ENX 00568710556TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406146177 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:50:57.118220 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 5 ENX 00568710557TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406146433 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:50:57.124952 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 2 ENX 00568710558TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406146689 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:52:04.337051 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 12 ENX 00568711008TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406150273 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:52:47.227893 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 13 ENX 00568711356TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406153601 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:54:33.910976 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 12 ENX 00568711948TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406154113 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:55:37.115471 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 5 ENX 00568712249TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406154369 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:55:37.122134 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 16 ENX 00568712250TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406154625 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:55:37.127769 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 13 ENX 00568712251TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406154881 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:55:37.133307 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 216 ENX 00568712252TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406155137 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 11:55:37.139615 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 12 TQE 00568712253TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpi0Rp AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:00:09.083820 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 10 ENX 00568713831TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406155905 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:00:12.092181 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 2 ENX 00568713862TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406156161 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:00:44.227264 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 3 AQE 00568714005TRLO1-1 B nova.cb SEB B210258 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:00:44.925902 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 3 AQE 00568714008TRLO1-1 B nova.cb SEB B210260 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:00:56.540095 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 2 ENX 00568714062TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406156417 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:03:45.155487 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 12 ENX 00568715176TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406156673 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:03:45.857332 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 14 ENX 00568715184TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406156929 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:08:07.734349 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 1 ENX 00568716792TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406157185 AGA*

Client Name PSI Name PSI LEI Code Timestamp ISIN Code Gross Price Currency Quantity Exchange Trade Set ID Trade Way Owner (Trade Entered By) Instrument Description Trading Venue

Transaction ID Purposes SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:08:08.736235 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 5 ENX 00568716796TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406157441 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:08:08.742603 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 5 TQE 00568716797TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpiRql AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:08:08.835470 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 5 TQE 00568716798TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpiRr9 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:08:08.840211 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 5 TQE 00568716799TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpiRrL AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:08:54.010038 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 4 AQE 00568717047TRLO1-1 B nova.cb SEB B214978 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:08:58.813270 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 40 AQE 00568717075TRLO1-1 B remi.soubies SEB B215010 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:16:10.628378 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 14 ENX 00568719581TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406158465 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:16:12.332024 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 17 ENX 00568719589TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406158721 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:16:26.647070 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 16 DXE 00568719656TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01P2Z AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:17:27.141306 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 13 TQE 00568720009TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpim6S AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:17:45.470330 +0100s FR0000121709 151.3 EUR 28 ENX 00568720118TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406160257 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:17:45.476390 +0100s FR0000121709 151.3 EUR 14 DXE 00568720119TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01PCN AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:17:45.570626 +0100s FR0000121709 151.3 EUR 11 AQE 00568720121TRLO1-1 B nova.cb SEB B219635 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:17:45.770973 +0100s FR0000121709 151.2 EUR 18 ENX 00568720125TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406161281 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:19:38.185700 +0100s FR0000121709 151.3 EUR 3 AQE 00568721011TRLO1-1 B nova.cb SEB B220984 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:25:06.079582 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 40 AQE 00568722724TRLO1-1 B remi.soubies SEB B223966 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:25:06.086770 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 14 AQE 00568722725TRLO1-1 B remi.soubies SEB B223967 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:25:49.046570 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 32 ENX 00568723005TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406164097 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:25:49.051633 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 1 ENX 00568723006TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406164353 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:25:49.055985 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 17 ENX 00568723007TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406164609 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:25:49.060183 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 15 ENX 00568723008TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406164865 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:25:49.064375 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 3 ENX 00568723009TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406165121 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:26:45.332093 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 8 DXE 00568723276TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01QS0 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:28:06.968676 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 8 DXE 00568723826TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01QXV AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:29:55.663723 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 11 ENX 00568724538TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406166657 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:30:52.140852 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 7 DXE 00568724887TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01REB AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:31:01.556801 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 7 ENX 00568724936TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406166913 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:31:56.953221 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 8 ENX 00568725256TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406168193 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:32:46.126743 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 7 DXE 00568725582TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01ROL AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:32:56.145187 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 7 ENX 00568725648TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406168705 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:32:58.150056 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 7 AQE 00568725663TRLO1-1 B nova.cb SEB B228082 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:34:21.102090 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 7 ENX 00568726151TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406168961 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:34:55.076086 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 7 DXE 00568726380TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01S4S AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:35:05.096939 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 7 ENX 00568726424TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406169217 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:37:21.001468 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 7 TQE 00568727110TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpjPWD AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:37:21.802320 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 2 ENX 00568727116TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406171265 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:37:21.807110 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 6 ENX 00568727117TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406171521 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:37:44.652655 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 14 TQE 00568727287TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpjQGM AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:37:44.954967 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 2 TQE 00568727291TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpjQHv AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:38:41.365626 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 7 DXE 00568727562TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01SRO AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:39:05.014275 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 10 ENX 00568727721TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406172801 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:39:23.448627 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 7 DXE 00568727846TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01SX3 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:40:45.087839 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 10 AQE 00568728357TRLO1-1 B nova.cb SEB B232460 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:41:18.059055 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 9 ENX 00568728565TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406173057 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:42:04.121993 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 5 TQE 00568728825TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpjY2Q AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:42:33.670369 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 9 ENX 00568728988TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406174337 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:43:36.580934 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 13 ENX 00568729354TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406175361 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:44:23.053651 +0100s FR0000121709 151.3 EUR 18 DXE 00568729588TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01TTI AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:44:23.058998 +0100s FR0000121709 151.3 EUR 37 ENX 00568729589TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406176129 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:44:24.055822 +0100s FR0000121709 151.3 EUR 11 DXE 00568729596TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01TTN AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:55:29.130556 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 1 DXE 00568733510TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01VXS AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:55:29.140240 +0100s FR0000121709 151.4 EUR 11 DXE 00568733511TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01VXT AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:58:12.308854 +0100s FR0000121709 151.7 EUR 4 DXE 00568734464TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01WEY AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 12:58:12.313422 +0100s FR0000121709 151.7 EUR 11 TQE 00568734466TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpk1EX AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:00:00.710070 +0100s FR0000121709 152 EUR 8 DXE 00568735143TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01WRO AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:00:00.716376 +0100s FR0000121709 152 EUR 34 ENX 00568735145TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406183809 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:00:00.722320 +0100s FR0000121709 151.9 EUR 14 AQE 00568735146TRLO1-1 B nova.cb SEB B243793 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:00:00.728625 +0100s FR0000121709 151.9 EUR 5 AQE 00568735147TRLO1-1 B nova.cb SEB B243794 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:00:00.735090 +0100s FR0000121709 151.9 EUR 15 ENX 00568735148TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406186369 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:00:12.441657 +0100s FR0000121709 151.9 EUR 1 ENX 00568735249TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406186625 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:00:13.343310 +0100s FR0000121709 151.9 EUR 6 ENX 00568735277TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406186881 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:10:44.113212 +0100s FR0000121709 152 EUR 19 DXE 00568739341TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q01YON AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:10:54.242072 +0100s FR0000121709 152 EUR 1 ENX 00568739414TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406188161 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:10:54.247937 +0100s FR0000121709 152 EUR 3 ENX 00568739415TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406188417 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:11:24.693527 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 23 ENX 00568739572TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406189953 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:15:03.849096 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 2 AQE 00568741170TRLO1-1 B nova.cb SEB B252171 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:15:10.666458 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 5 AQE 00568741258TRLO1-1 B nova.cb SEB B252274 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:17:23.318167 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 7 AQE 00568742330TRLO1-1 B nova.cb SEB B253496 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:17:23.323251 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 13 ENX 00568742331TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406193025 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:20:01.716010 +0100s FR0000121709 152 EUR 12 AQE 00568743587TRLO1-1 B nova.cb SEB B255196 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:27:56.866263 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 13 TQE 00568747445TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpkwUz AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:27:56.871378 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 53 ENX 00568747448TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406197121 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:27:57.566694 +0100s FR0000121709 152 EUR 1 DXE 00568747449TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q02235 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:33:27.597798 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 9 ENX 00568750407TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406198913 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:33:27.605297 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 17 ENX 00568750408TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406199169 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:33:27.613072 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 8 ENX 00568750409TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406199425 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:33:49.560742 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 30 ENX 00568750692TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406200449 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:33:49.567715 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 15 DXE 00568750693TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q023HN AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:35:31.010934 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 4 DXE 00568751826TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q023XR AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:38:02.756693 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 2 DXE 00568753232TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q024O6 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:38:02.761781 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 40 ENX 00568753233TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406201985 AGA*

Client Name PSI Name PSI LEI Code Timestamp ISIN Code Gross Price Currency Quantity Exchange Trade Set ID Trade Way Owner (Trade Entered By) Instrument Description Trading Venue

Transaction ID Purposes SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:38:02.766904 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 1 ENX 00568753234TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406202241 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:38:03.562907 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 19 DXE 00568753246TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q024OF AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:38:03.661391 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 18 ENX 00568753248TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406202753 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:38:03.667698 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 3 ENX 00568753249TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406203009 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:38:03.674538 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 13 ENX 00568753250TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406203265 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:38:19.993560 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 19 AQE 00568753366TRLO1-1 B nova.cb SEB B267412 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:38:20.597191 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 12 AQE 00568753371TRLO1-1 B nova.cb SEB B267423 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:38:20.697646 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 18 ENX 00568753375TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406203521 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:39:02.075787 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 12 ENX 00568753646TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406203777 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:39:34.037948 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 10 ENX 00568753838TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406204033 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:39:34.043794 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 2 ENX 00568753839TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406204289 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:40:28.058737 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 12 ENX 00568754278TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406204545 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:40:28.661009 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 11 AQE 00568754282TRLO1-1 B nova.cb SEB B268916 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:41:20.671923 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 13 TQE 00568754648TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSplPrR AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:41:21.473200 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 15 ENX 00568754660TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406206081 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:46:36.515537 +0100s FR0000121709 152.5 EUR 57 ENX 00568757196TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406209153 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:46:36.917163 +0100s FR0000121709 152.5 EUR 2 ENX 00568757208TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406209409 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:46:50.149099 +0100s FR0000121709 152.5 EUR 12 ENX 00568757304TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406209665 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:49:03.036747 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 1 AQE 00568758630TRLO1-1 B nova.cb SEB B275266 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:49:03.336229 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 6 AQE 00568758638TRLO1-1 B nova.cb SEB B275274 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:52:02.918002 +0100s FR0000121709 152.5 EUR 12 TQE 00568760279TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSplmzb AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 13:52:27.977902 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 24 ENX 00568760548TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406212225 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:02:32.087687 +0100s FR0000121709 152.4 EUR 3 TQE 00568767509TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpm9eB AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:02:32.094629 +0100s FR0000121709 152.4 EUR 33 ENX 00568767510TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406214017 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:16:33.045720 +0100s FR0000121709 152.5 EUR 17 DXE 00568777369TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q02EI8 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:16:33.143281 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 2 ENX 00568777373TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406218369 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:16:33.147185 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 29 ENX 00568777375TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406218625 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:16:33.150608 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 30 ENX 00568777376TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406218881 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:16:33.154093 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 60 ENX 00568777378TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406219137 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:16:33.845985 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 14 ENX 00568777387TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406219393 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:16:33.851588 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 15 ENX 00568777388TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406219649 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:16:34.047242 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 1 ENX 00568777390TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406219905 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:16:34.053529 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 18 ENX 00568777391TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406220161 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:16:34.060019 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 17 ENX 00568777392TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406220417 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:16:34.065974 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 61 ENX 00568777393TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406220673 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:16:34.863761 +0100s FR0000121709 152.5 EUR 7 ENX 00568777399TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406221441 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:16:34.875705 +0100s FR0000121709 152.5 EUR 31 ENX 00568777401TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406221697 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:20:57.172357 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 35 TQE 00568780418TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpmpom AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:20:59.076069 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 24 ENX 00568780441TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406222977 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:20:59.079882 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 31 ENX 00568780443TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406223233 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:20:59.083504 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 5 ENX 00568780444TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406223489 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:20:59.087578 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 31 ENX 00568780445TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406223745 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:20:59.278596 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 34 ENX 00568780449TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406224513 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:20:59.883851 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 4 ENX 00568780458TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406224769 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:20:59.889834 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 26 ENX 00568780459TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406225025 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:20:59.895877 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 18 ENX 00568780460TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406225281 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:20:59.903081 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 3 ENX 00568780461TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406225537 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:20:59.910110 +0100s FR0000121709 152.6 EUR 26 ENX 00568780462TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406225793 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:21:35.882804 +0100s FR0000121709 152.5 EUR 12 TQE 00568780849TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpmrBl AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:21:35.889392 +0100s FR0000121709 152.5 EUR 64 ENX 00568780850TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406227329 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:21:35.896551 +0100s FR0000121709 152.5 EUR 11 AQE 00568780851TRLO1-1 B nova.cb SEB B301918 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:21:36.096262 +0100s FR0000121709 152.4 EUR 14 ENX 00568780854TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406229121 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:21:37.592331 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 32 ENX 00568780869TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406229633 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:29:10.836422 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 46 ENX 00568786355TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406231425 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:29:12.046476 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 20 ENX 00568786395TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406233729 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:29:15.954055 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 9 TQE 00568786437TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpn8wt AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:29:16.053505 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 32 ENX 00568786438TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406234497 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:36:08.142163 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 4 AQE 00568795002TRLO1-1 B nova.cb SEB B319649 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:37:12.054104 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 32 ENX 00568796139TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406237057 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:37:12.058259 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 46 ENX 00568796142TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406237313 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:37:12.062977 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 13 DXE 00568796144TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q02LC3 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:37:12.067681 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 17 TQE 00568796145TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpnZhU AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:37:12.153487 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 65 ENX 00568796146TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406238337 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:37:12.156658 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 3 ENX 00568796147TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406238593 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:37:12.455810 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 22 ENX 00568796154TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406238849 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:37:12.557397 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 3 ENX 00568796157TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406239105 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:37:14.865586 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 16 ENX 00568796182TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406239361 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:37:15.167104 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 37 ENX 00568796189TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406239617 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:37:15.174354 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 25 ENX 00568796190TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406239873 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:37:15.970529 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 2 ENX 00568796201TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406240129 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:37:16.070914 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 25 ENX 00568796202TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406240385 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:37:45.587158 +0100s FR0000121709 152 EUR 42 ENX 00568796739TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406241665 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:37:46.186383 +0100s FR0000121709 152 EUR 16 ENX 00568796753TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406243201 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:43:10.943518 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 8 TQE 00568802717TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpnrRu AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:43:10.954228 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 7 TQE 00568802718TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpnrRw AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:46:15.546746 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 3 ENX 00568807000TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406246017 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:46:15.607551 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 1 DXE 00568807003TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q02ONZ AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:49:04.247825 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 30 ENX 00568810670TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406247041 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:49:04.254545 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 50 ENX 00568810672TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406247297 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:49:04.261924 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 12 DXE 00568810673TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q02PPA AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:49:13.989765 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 16 TQE 00568810933TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpoD0I AGA*

Client Name PSI Name PSI LEI Code Timestamp ISIN Code Gross Price Currency Quantity Exchange Trade Set ID Trade Way Owner (Trade Entered By) Instrument Description Trading Venue

Transaction ID Purposes SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:50:00.164528 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 49 ENX 00568812161TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406247553 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:55:46.749230 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 51 ENX 00568819094TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406247809 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:55:46.757283 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 15 AQE 00568819095TRLO1-1 B nova.cb SEB B346058 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:55:47.253881 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 86 ENX 00568819104TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406249857 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:55:47.456718 +0100s FR0000121709 152 EUR 17 ENX 00568819107TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406251905 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:55:47.756420 +0100s FR0000121709 152 EUR 10 ENX 00568819113TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406252417 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:56:57.119017 +0100s FR0000121709 152 EUR 14 ENX 00568820968TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406253697 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:57:57.141622 +0100s FR0000121709 152 EUR 60 ENX 00568821994TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406254721 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:57:57.948971 +0100s FR0000121709 152 EUR 1 ENX 00568822004TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406254977 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:57:57.958440 +0100s FR0000121709 152 EUR 12 ENX 00568822005TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406255233 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:58:33.189786 +0100s FR0000121709 152 EUR 2 ENX 00568822798TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406255489 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:58:33.198429 +0100s FR0000121709 152 EUR 13 DXE 00568822799TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q02SWH AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:58:33.207110 +0100s FR0000121709 152 EUR 54 ENX 00568822800TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406255745 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:59:25.480130 +0100s FR0000121709 152 EUR 42 ENX 00568823963TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406257281 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 14:59:48.072637 +0100s FR0000121709 152 EUR 50 ENX 00568824447TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406257537 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:01:05.454519 +0100s FR0000121709 152 EUR 26 ENX 00568826508TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406258049 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:01:05.458327 +0100s FR0000121709 152 EUR 1 ENX 00568826510TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406258305 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:06:52.708096 +0100s FR0000121709 152 EUR 55 ENX 00568834153TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406259073 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:06:52.717483 +0100s FR0000121709 152 EUR 13 TQE 00568834154TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpp3ns AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:08:52.845063 +0100s FR0000121709 152 EUR 45 ENX 00568836383TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406261889 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:09:25.464738 +0100s FR0000121709 151.9 EUR 80 ENX 00568836973TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406262913 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:09:25.474380 +0100s FR0000121709 151.9 EUR 13 TQE 00568836974TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSppBT3 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:09:26.167451 +0100s FR0000121709 151.8 EUR 25 ENX 00568836982TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406263937 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:09:27.573918 +0100s FR0000121709 151.8 EUR 48 ENX 00568837007TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406265217 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:13:04.160370 +0100s FR0000121709 151.8 EUR 8 AQE 00568841880TRLO1-1 B nova.cb SEB B372229 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:14:43.130086 +0100s FR0000121709 151.9 EUR 22 TQE 00568844049TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSppQLt AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:14:48.339144 +0100s FR0000121709 151.9 EUR 7 DXE 00568844146TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q02YQR AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:21:05.095683 +0100s FR0000121709 151.9 EUR 13 DXE 00568852431TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q030TF AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:21:06.097709 +0100s FR0000121709 151.9 EUR 13 AQE 00568852451TRLO1-1 B nova.cb SEB B384130 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:28:04.979218 +0100s FR0000121709 152 EUR 30 DXE 00568860899TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q0338S AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:28:05.581859 +0100s FR0000121709 152 EUR 23 DXE 00568860914TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q0338V AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:28:22.934140 +0100s FR0000121709 152 EUR 98 DXE 00568861235TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q033C7 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:30:39.248644 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 18 ENX 00568864590TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406274177 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:30:39.753172 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 2 ENX 00568864600TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406275457 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:30:40.054726 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 6 TQE 00568864602TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpqCBL AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:30:40.062629 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 32 ENX 00568864603TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406276481 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:30:40.352665 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 3 TQE 00568864614TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpqCDB AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:30:45.073373 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 12 AQE 00568864691TRLO1-1 B nova.cb SEB B397671 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:31:03.852602 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 8 DXE 00568865219TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q034MO AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:31:03.857348 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 2 DXE 00568865221TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q034MP AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:31:49.111249 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 13 DXE 00568865942TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q034VU AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:31:53.826417 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 32 ENX 00568866011TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406277761 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:31:53.920719 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 17 ENX 00568866015TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406279297 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:31:57.642828 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 13 ENX 00568866063TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406279553 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:32:21.114786 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 13 ENX 00568866427TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406280065 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:35:17.082063 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 23 ENX 00568869907TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406281089 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:35:49.080717 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 49 ENX 00568870475TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406281857 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:35:52.898906 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 17 AQE 00568870552TRLO1-1 B nova.cb SEB B404206 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:35:52.997335 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 18 ENX 00568870553TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406282881 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:36:01.431060 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 12 TQE 00568870678TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpqYBa AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:36:17.484608 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 12 ENX 00568871105TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406283137 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:41:40.116808 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 8 AQE 00568877430TRLO1-1 B nova.cb SEB B412166 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:42:21.447139 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 14 ENX 00568878141TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406287233 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:42:21.454031 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 86 ENX 00568878145TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406287489 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:42:21.546064 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 64 ENX 00568878150TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406289537 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:42:21.551216 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 13 TQE 00568878152TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpqxMZ AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:42:21.556469 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 13 DXE 00568878153TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q038QJ AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:42:21.562629 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 60 ENX 00568878154TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406289793 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:42:21.568845 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 1 ENX 00568878155TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406290049 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:42:21.574960 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 13 AQE 00568878156TRLO1-1 B nova.cb SEB B413064 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:43:55.044699 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 6 TQE 00568879865TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpr3MP AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:45:09.418284 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 20 ENX 00568881248TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406294401 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:45:09.428807 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 13 DXE 00568881249TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q039RV AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:46:22.047033 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 10 ENX 00568882448TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406295937 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:46:22.147606 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 13 AQE 00568882451TRLO1-1 B nova.cb SEB B418607 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:50:22.092750 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 13 DXE 00568887063TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q03BO2 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:52:07.072651 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 5 DXE 00568889353TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q03CEH AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:52:07.077444 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 5 DXE 00568889355TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q03CEI AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:52:07.176696 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 5 ENX 00568889358TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406297473 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:52:07.186170 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 4 ENX 00568889360TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406297729 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:55:19.565960 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 23 ENX 00568893605TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406300289 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:57:25.222057 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 13 DXE 00568895968TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q03EAV AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:57:25.226392 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 3 TQE 00568895971TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpruII AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:57:25.230098 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 16 ENX 00568895972TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406302593 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:57:26.126476 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 30 ENX 00568896028TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406302849 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:57:26.837076 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 15 ENX 00568896048TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406303105 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:57:26.851863 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 3 ENX 00568896050TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406303361 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:57:26.864664 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 2 ENX 00568896051TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406303617 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:57:26.876308 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 2 ENX 00568896053TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406303873 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:58:05.547955 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 28 ENX 00568896776TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406304641 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 15:58:10.261569 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 7 AQE 00568896846TRLO1-1 B nova.cb SEB B435390 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:01:10.589980 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 5 AQE 00568900454TRLO1-1 B nova.cb SEB B440034 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:01:25.131480 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 3 TQE 00568900694TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpsBFc AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:01:25.136924 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 24 DXE 00568900695TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q03G05 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:01:25.140768 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 24 ENX 00568900696TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406305409 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:05:25.157001 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 8 AQE 00568905426TRLO1-1 B nova.cb SEB B445461 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:05:25.171978 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 27 ENX 00568905431TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406306433 AGA*

Client Name PSI Name PSI LEI Code Timestamp ISIN Code Gross Price Currency Quantity Exchange Trade Set ID Trade Way Owner (Trade Entered By) Instrument Description Trading Venue

Transaction ID Purposes SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:05:25.757436 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 12 ENX 00568905467TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406307201 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:05:29.672443 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 35 ENX 00568905622TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406307457 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:05:30.184603 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 16 ENX 00568905632TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406309505 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:05:31.277970 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 3 TQE 00568905669TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpsSO0 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:06:14.164389 +0100s FR0000121709 152 EUR 13 DXE 00568906848TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q03I2D AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:06:40.256711 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 2 TQE 00568907523TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpsXEH AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:08:09.988917 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 1 TQE 00568909627TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpsdgw AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:08:09.993705 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 1 TQE 00568909629TRLO1-1 B nova.cb SEB E05WLqSpsdgy AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:09:40.319567 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 8 AQE 00568911692TRLO1-1 B nova.cb SEB B452781 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:10:37.436768 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 1 TQE 00568913067TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05WLqSpsoO3 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:10:37.446485 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 15 TQE 00568913070TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05WLqSpsoO5 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:10:37.455610 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 3 TQE 00568913071TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05WLqSpsoO7 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:11:05.429727 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 35 ENX 00568913659TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406312065 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:11:15.173472 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 27 ENX 00568913896TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406312321 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:13:44.048490 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 20 DXE 00568917476TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q03L62 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:14:34.138920 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 12 ENX 00568918623TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406312833 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:14:34.150082 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 29 ENX 00568918626TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406313089 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:14:34.161972 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 32 ENX 00568918627TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406313345 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:14:34.174055 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 36 ENX 00568918628TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406313601 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:14:34.843037 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 2 ENX 00568918638TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406313857 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:14:35.043817 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 28 ENX 00568918642TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406314113 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:14:35.054485 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 13 ENX 00568918643TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406314369 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:14:35.744930 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 22 ENX 00568918654TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406314625 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:14:35.754506 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 1 ENX 00568918655TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406314881 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:14:35.765273 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 3 ENX 00568918656TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406315137 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:14:43.069795 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 1 ENX 00568918787TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406315393 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:15:04.649144 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 15 ENX 00568919392TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406315649 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:15:05.250304 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 5 ENX 00568919402TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406315905 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:15:30.351660 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 17 ENX 00568920134TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406316161 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:15:30.754095 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 15 ENX 00568920139TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406316417 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:15:37.083156 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 12 DXE 00568920320TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q03M1G AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:16:05.494167 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 20 ENX 00568921094TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406316673 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:16:07.909529 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 10 ENX 00568921180TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406316929 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:16:08.215270 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 1 ENX 00568921189TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406317185 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:16:08.305556 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 18 ENX 00568921194TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406317441 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:16:13.322083 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 11 ENX 00568921331TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406317697 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:16:44.640614 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 16 ENX 00568922242TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406317953 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:17:01.404257 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 14 AQE 00568922637TRLO1-1 B nova.cb SEB B465752 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:17:44.167488 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 2 DXE 00568923652TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q03N66 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:19:00.042464 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 12 DXE 00568925611TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q03NOO AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:20:28.997666 +0100s FR0000121709 152.3 EUR 43 DXE 00568928069TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q03OHD AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:20:51.198262 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 27 AQE 00568928765TRLO1-1 B remi.soubies SEB B473943 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:21:43.095430 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 90 ENX 00568930119TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406319233 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:21:43.101907 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 2 AQE 00568930121TRLO1-1 B remi.soubies SEB B476242 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:21:43.307827 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 67 ENX 00568930135TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406321281 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:22:43.233838 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 18 ENX 00568931934TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406321793 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:22:43.238382 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 17 ENX 00568931936TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406322049 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:22:45.448952 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 24 ENX 00568932008TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406322305 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:22:46.149569 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 32 ENX 00568932016TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406323841 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:22:47.052281 +0100s FR0000121709 152 EUR 12 ENX 00568932041TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406324353 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:22:47.061683 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 19 ENX 00568932042TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406324609 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:22:47.071133 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 40 ENX 00568932043TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406324865 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:22:47.557628 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 2 ENX 00568932062TRLO1-1 B nova.cb SEB 20210406325121 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:24:45.062057 +0100s FR0000121709 152.1 EUR 7 ENX 00568935521TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406327681 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:24:49.385822 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 6 ENX 00568935660TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406328193 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:24:49.395713 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 23 ENX 00568935662TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406328449 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:24:49.405354 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 57 ENX 00568935663TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406328705 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:24:49.415038 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 33 ENX 00568935664TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406328961 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:24:49.424838 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 24 ENX 00568935665TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406329217 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:24:49.433804 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 43 ENX 00568935666TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406329473 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:24:49.443268 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 43 ENX 00568935667TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406329729 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:24:49.452905 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 11 ENX 00568935668TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406329985 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:24:49.461535 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 32 ENX 00568935669TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406330241 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:24:49.470538 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 30 ENX 00568935670TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406330497 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:24:49.481017 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 54 ENX 00568935671TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406330753 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:24:49.491558 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 13 ENX 00568935672TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406331009 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:24:49.500011 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 20 ENX 00568935673TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406331265 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:24:49.508305 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 57 ENX 00568935674TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406331521 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:24:49.516243 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 29 ENX 00568935675TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406331777 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:24:49.523311 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 11 ENX 00568935676TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406332033 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:24:49.531254 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 11 ENX 00568935677TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406332289 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:24:49.542041 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 46 ENX 00568935678TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406332545 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:24:49.552485 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 27 ENX 00568935679TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406332801 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:24:49.563108 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 6 ENX 00568935680TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406333057 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:24:49.573290 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 7 ENX 00568935681TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406333313 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210406 16:24:49.583116 +0100s FR0000121709 152.2 EUR 18 ENX 00568935682TRLO1-1 B remi.soubies SEB 20210406333569 AGA*

*AGA: PERFORMANCE SHARES AWARDED TO STAFF

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210412005926/en/

Contacts:

SEB S.A.