Intersnack produziert und verpackt Chips, Flips und viele weitere Snacks - und das in Millionenauflage. Darum hat sich das Unternehmen das Ziel gesetzt, bis 2025 alle seine Kunststoffverpackungen recycelbar zu gestalten. Eine wichtige Rolle spielen hier Tiefziehfolien aus Monomaterial. Die Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG ist Hersteller von salzigen Snacks und hat ihren Hauptsitz in Köln. Als Teil der europaweit tätigen Intersnack Group mit Sitz in Düsseldorf produziert Intersnack an fünf deutschen Produktionsstandorten ein umfassendes Produktportfolio. Das Unternehmen ist heute mit den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...