The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.04.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.04.2021





ISIN Name

BMG0252A1053 CENTURY ENTMT INTL HLDGS LTD.

CA48349P1036 CLARITAS PHARMACEUTICALS INC.

CA4315311023 HILLCREST ENERGY TECHNOLOGIES LTD

AU000000MPO7 MOLOPO ENERGY LTD

