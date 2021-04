Die aktuell längste Serie: Lockheed Martin mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 4.97%) - die längste Serie dieses Jahr: Twitter 11 Tage (Performance: 46.37%). Tagesgewinner war am Montag Signature AG mit 8,33% auf 0,65 (43% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,33%) vor paragon mit 6,19% auf 12,00 (111% Vol.; 1W -5,14%) und BayWa mit 6,10% auf 40,85 (336% Vol.; 1W 10,26%). Die Tagesverlierer: publity mit -22,55% auf 22,50 (964% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -28,34%), GameStop mit -10,91% auf 141,09 (47% Vol.; 1W -24,53%), 3D Systems mit -7,28% auf 22,16 (22% Vol.; 1W -18,20%)Die höchsten Tagesumsätze hatten GameStop (4707,78 Mio.), Palantir (3203,22) und Wells Fargo (1719,92). Umsatzausreisser nach oben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...