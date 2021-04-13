BERENBERG HEBT ZIEL FÜR EON AUF 11,00 (10,50) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR K+S AUF 6,80 (4,70) EUR - 'SELL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 75 (77) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 8,70 (8,50) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 54 (49) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HELLA AUF 49 (54) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 191 (193) EUR - 'NEUTRAL' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 95 (94) CHF - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT YARA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 465 (420) NOKGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 6100 (6500) PENCE - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 16,20 (15,80) CHF - 'NEUTRAL'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR CRH PLC AUF 4574 (3939) PENCE - 'BUY'JPMORGAN HEBT TOTAL SA AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 51 (50) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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