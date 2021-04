Der Future für den S&P 500 schwächelt leicht und wird auf einem Niveau von 4.117 Punkten gehandelt. Die asiatischen Aktien stiegen am Dienstag größtenteils, schwankten aber in China, da das Exportwachstum im März die Prognosen verfehlte. Die Exporte stiegen um 30,6% im Jahresvergleich, verglichen mit den Erwartungen von 35,5%. Andererseits stiegen die Importe nach China mit 38,1% stärker als erwartet (23,3%). Die Anleger werden sich auf den Beginn der Berichtssaison an der Wall Street für das 1. ...

