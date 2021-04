Ein Kommentar der Commerzbank zur europäischen Rückversicherungsindustrie sorgt in den hiesigen Handelskreisen für Unbehagen. Im Kommentar setzt die deutsche Grossbank in Erwartung eines erhöhten Schadensaufkommens bei ihren diesjährigen Gewinnschätzungen nämlich den dicken Rotstift an. Weitere Banken könnten diesem Beispiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...