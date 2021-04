DGAP-News: FYI Resources / Schlagwort(e): Studie

13. April 2021 Ereignis: - Aktualisierte Machbarkeitsstudie (DFS). Investment Highlights: - Projektwirtschaftlichkeit in aktualisierter DFS weiter verbessert: Das Unternehmen veröffentlichte vor kurzem eine aktualisierte DFS für sein HPA-Projekt (High Purity Alumina), mit einer hervorragenden Projektwirtschaftlichkeit, die den ohnehin schon robusten Fall weiter verbessert. Die wichtigste Kennzahl war die 87%ige Steigerung des NPV des Projekts von 543 Mio. US-Dollar auf 1,0 Mrd. US-Dollar. - Aktualisierte Projektparameter verbessern ein bereits überzeugendes Projekt: FYI wird die durchschnittliche Jahresproduktion auf 10 ktpa HPA erhöhen, +25% gegenüber der vorherigen DFS. Das Unternehmen wird nun auch 1.500 tpa 5N HPA produzieren, während der Rest der Jahresproduktion 4N HPA bleibt. Der Korbpreis wurde entsprechend auf 26.400 US-Dollar pro Tonne HPA-Produkt erhöht. Das Unternehmen hat außerdem seinen Diskontsatz auf 8% (vorher 10%) gesenkt und den Wechselkurs AUD-USD auf 0,75 (vorher 0,70) erhöht. - Das Cadoux Kwinana HPA Projekt bleibt ein enormes, langlebiges, hochgradiges HPA Projekt, jetzt mit verbesserten Projektmetriken: zu den aktualisierten DFS Highlights gehören ein NPV 8 von 1,0 Mrd. USD (vorher 543 Mio. USD) und ein IRR von 55% (vorher 46%). Das Projekt behält seine attraktive Kapitalintensität mit bescheidenem - und bescheiden revidiertem - Investitionsaufwand (Capex) von 202 Mio. USD für 10 ktpa HPA-Produkt. Die Amortisationszeit wurde auf 3,2 Jahre reduziert (vorher 3,6 Jahre). Ein Projekt mit hoher Marge und niedrigen Betriebskosten von 6.661 USD/t (vorher 6.217 USD/t). Keine Änderung der JORC-Schätzungen von Reserve und Ressource, wobei die Reserve bequem eine Lebensdauer der Mine von 50+ Jahren unterstützt. - Barmittel von 10 Mio. AUD und keine Schulden. Das Unternehmen treibt weiterhin die Finanzierungsvereinbarungen voran, führt Marketinggespräche und arbeitet mit Alcoa, das eine Absichtserklärung unterzeichnet hat, an einem Joint-Venture-Abkommen. Ergebnis und Bewertung: - Wir prognostizieren weiterhin die Inbetriebnahme und den Hochlauf im GJ23e mit dem ersten vollen Produktionsjahr im GJ24e und einem erzielten Gewinn von 143 Mio. AUD (vorher 94 Mio. AUD). - Wir haben eine erhöhte Risikobewertung von 1,52 AUD/Aktie (vorher 0,68 AUD; 0,65x NPV unverändert). Unsere Bewertung wird durch einen nicht risikobehafteten NPV10 von 1,124 Mrd. AUD (vorher 770 Mio. AUD) für das HPA-Projekt in der Basis untermauert, unter der Annahme der ersten Produktion im GJ23e, einer zwölfmonatigen Anlaufphase und einem HPA-Preis von 26.400 USD/t (vorher 24.000 USD/t). - Erhebliches Wertsteigerungspotenzial: Wir weisen darauf hin, dass weitere Werttreiber des HPA-Projekts die Verlängerung der Lebensdauer, die potenzielle Erweiterung der Produktionskapazität und/oder die Einbeziehung von Einnahmen aus Nebenprodukten sind. Empfehlung: - Wir empfehlen FYI weiterhin zum Kauf mit einem erhöhten Kursziel von 1,52 AUD/Aktie (zuvor 0,68 AUD) aufgrund der langen Lebensdauer, des hochgradigen Kaolinvermögens und des kostengünstigen HPA-Raffinerieprojekts. FYI hat sich zum Ziel gesetzt, ein integrierter Produzent von hochwertigem HPA aus einer Hand zu sein, der ausschließlich aus einer Weltklasse-Bergbauregion beliefert wird. - Zu den Katalysatoren für die Aktie gehören: 1) FEED- und FID-Entscheidungen und der Beginn des HPA-Projekts Cadoux; 2) Kunden-Vorverträge und Marketingbeziehungen; 3) Updates zu Finanzierungsvereinbarungen; 4) Updates zum Joint Venture mit Alcoa; und 5) Updates zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine, Kapazitätserweiterung und/oder Nebenprodukten. Offenlegung: Der Analyst besitzt keine Wertpapiere von FYI. Foster Stockbroking und verbundene Unternehmen (ohne Cranport Pty Ltd) besitzen 1.572.314 FYI-Aktien und 4.000.000 FYI-Optionen mit einem Ausübungspreis von 0,30 AUD und einer Laufzeit bis Dezember 2022. Cranport Pty Ltd besitzt 759.630 FYI-Aktien und 750.000 FYI-Optionen mit einem Ausübungspreis von 0,10 AUD und einer Laufzeit bis Juli 2021. Foster Stockbroking fungierte als Sole Lead Manager bei der Platzierung von 30 Mio. FYI-Aktien zu 0,20 AUD im Dezember 2020 und der Platzierung von 45 Mio. FYI-Aktien zu 0,06 AUD im August 2020. Foster Stockbroking erhielt für diese Dienstleistungen Honorar. [Details im angehängten 11-Seiten-Bericht.] Matthew Chen

