Marktstimmung verbessert sich nach Inflationsdaten Die Anleiherenditen fallen deutlich, obwohl die Inflationsdaten leicht über den Erwartungen liegen, wenn auch auf einem sehr hohen Niveau von 2,6% im Jahresvergleich. Natürlich strebt die Fed eine PCE-Rate von 2% an, aber die VPI-Daten zeigen einen deutlichen Preisanstieg. Die Fed deutete an, dass sich die Inflation in naher Zukunft beschleunigen würde, was größtenteils mit dem Basiseffekt zusammenhängt. Nichtsdestotrotz verhält sich der Markt ganz ...

