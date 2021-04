Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Mayr-Melnhof -0,44% auf 182, davor 6 Tage im Plus (4,22% Zuwachs von 175,4 auf 182,8), Porr -0,24% auf 16,76, davor 6 Tage im Plus (7,69% Zuwachs von 15,6 auf 16,8), Wolford +0,63% auf 8,05, davor 4 Tage im Minus (-8,05% Verlust von 8,7 auf 8), SBO +0,13% auf 37,5, davor 4 Tage im Minus (-4,71% Verlust von 39,3 auf 37,45), EVN -0,32% auf 18,66, davor 3 Tage im Plus (0,54% Zuwachs von 18,62 auf 18,72), Rosenbauer -1,86% auf 52,8, davor 3 Tage im Plus (5,91% Zuwachs von 50,8 auf 53,8), Fabasoft +0,56% auf 44,55, davor 3 Tage im Plus (2,65% Zuwachs von 43,4 auf 44,55), BKS Bank Stamm +0,88% auf 11,4, davor 3 Tage ohne Veränderung , Immofinanz +0,4% auf 17,72, davor 3 Tage im Minus (-1,84% Verlust von 17,98 auf 17,65). Folgende Titel hatten einen Top3 ...

