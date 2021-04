The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.04.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.04.2021



ISIN Name

AU000000CLQ2 CLEAN TEQ HOLDINGS LTD

CA74735D1087 QMX GOLD CORP.

GB00BMHX6F22 LIDCO GROUP PLC LS-,005

QMX GOLD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de