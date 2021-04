Gwatt (awp) - Meyer Burger ist für seine neuen Hochleistungs-Solarmodule eine Vertriebspartnerschaft in der Schweiz mit der Firma Solarmarkt eingegangen. Solarmarkt sei der grösste Händler von Solarprodukten in der Schweiz, teilte der Solarmodulhersteller am Mittwoch mit. Zu finanziellen Aspekten der Partnerschaft wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...