Erneut nur geringe Veränderungen gab es für den heimischen Markt, nach einem bewegungslosen Handel ging der ATX leicht befestigt mit einem Plus von 0,1% aus dem Handel. Leicht getrübt wurde die Stimmung von einer negativen Nachricht an der Corona-Front, die US-Gesundheitsbehörden rieten zu einer sofortigen Aussetzung von Corona-Impfungen mit dem Mittel von Johnson & Johnson, die Arzneimittelbehörde FDA und das Seuchenzentrum CDC verwiesen in einer gemeinsamen Erklärung auf das Auftreten einer seltenen Thromboseart in sechs Fällen. Österreich hat zwar die erste Lieferung dieses Vakzins erhalten, kann es aber auf Grund dieser Empfehlung derzeit nicht einsetzen. Bei den Einzelwerten konnte sich Palfinger um 1,9% verbessern, der Kranhersteller ...

