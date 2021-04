Die drei schwedischen Unternehmen LKAB, SSAB und Vattenfall wollen im Rahmen ihrer Initiative Hybrit umgerechnet knapp 25 Mio. Euro für den Bau einer Wasserstoff-Speicher-Anlage in Luleå, Schweden, investieren. Die Initiative beginnt mit dem Bau eines Felskavernen-Speichers. Dieser wird in einer geschlossenen Felshöhle in etwa 30 m Tiefe unterirdisch errichtet und soll ein Volumen von 100 m3 fassen. Aufgrund der unterirdischen Lage wird im Speicher der nötige Druck für die Lagerung von Wasserstoff herrschen. In Luleå betreibt die Initiative Hybrit bereits seit 2020 eine Pilotanlage zur Herstellung ...

