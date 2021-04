Kunststoffkonzern Covestro wird optimistischer für 2021 Compleo Charging Solutions AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage Evonik will mit Systemlösungen für Pharma- und Kosmetikindustrie punkten SFC Energy und Jenoptik unterzeichnen Kooperationsvereinbarung zur Steigerung der Verkehrssicherheit fashionette AG mit neuen Rekorden - weiteres Wachstum über Marktdurchschnitt erwartet HELLA verbessert Ergebnis deutlich in einem herausfordernden Branchenumfeld und wird etwas optimistischer Die Nordex Group erhält von wpd einen Auftrag über 97 MW aus Finnland SAP hebt Jahresprognose nach gutem Start an LVMH wächst im ersten Quartal über Vorkrisenniveau hinaus Meyer Burger schliesst mit Solarmarkt Vertriebspartnerschaft für seine Hochleistungs-Solarmodule in der ...

