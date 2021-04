Die gestern veröffentlichten Daten zur starken Beschleunigung der Verbraucherpreise in den USA reichten nicht aus, um die Stimmung der Aktienanleger zu trüben. Die Indizes bauten ihre Gewinne aus, da die Mitglieder der US-Notenbank den Märkten weiterhin versicherten, dass der Inflationsanstieg nur vorübergehend sei. Der US100 war gestern mit einem Plus von 1,2% der am besten abschneidende wichtige US-Index. Die Bewegung setzt sich heute am Futures-Markt fort, wobei der US100 zum ersten Mal in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...