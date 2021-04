Die im Verband der Wellpappen-Industrie e. V. (VDW) organisierten Unternehmen sind seit dem vierten Quartal 2020 mit einer erheblichen Verschärfung des Preisniveaus konfrontiert und schlagen Alarm. In die Höhe schießende Papierpreise sowie wachsende Kosten für Betriebs- und Hilfsmittel setzten die Branche bei sinkenden Erlösen unter immer stärkeren Druck, warnt der Verband. Diese Kostensteigerungen seien auch der Kundenseite kaum vermittelbar. Die systemrelevante Wellpappenindustrie bleibe in der Pandemie stark gefordert und sehe sich in einer besonderen Verantwortung. "Die Kostenspirale für die ...

