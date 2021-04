Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus -0,45% hat einen neuen Eigentümer. Die Investmentfirma Kublai, die mehrheitlich dem US-Konzern Morgan Stanley +1,17% gehört, halte rund 92 Prozent der Aktien, teilte Tele Columbus am Mittwoch mit. An der Börse kam die Nachricht des Eigentümerwechsels gut an. Zunächst sicherte sich Kublai 62 Prozent der Anteile über ein Übernahmeangebot an die Aktionäre, hinzu kamen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...