Die Katek SE bereitet einen Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse im 2. Quartal 2021 vor. Eigentümer des Unternehmens ist mitunter die grosso tec AG, eine Gesellschaft von Sanierer Erhard Grossnigg und S&T-CEO Hannes Niederhauser. Katek bietet Software- und Hardware-Entwicklung, Prototyping sowie Fertigung von hochwertiger Elektronik an. Die Produkte und Dienstleistungen werden laut dem Unterneghmen in den Märkten Elektromobilität, erneuerbare Energien sowie Medizintechnik nachgefragt. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von 414 Mio. Euro - eine Steigerung um 59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Beim Börsengang erwartet die Gesellschaft einen Emissionserlös aus der Platzierung von neuen Aktien in Höhe von rund 80 Mio. Euro. Dieser ...

