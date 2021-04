Alfa Laval steigt mit seiner Expertise in der Stofftrennung und Wärmeübertragung in das von Liquid Wind gegründete Konsortium ein. Der Methanol-Anlagenbauer hat das Konsortium ins Leben gerufen, um Brennstoffe aus erneuerbaren Energien herzustellen. Alfa Laval hat eine Beteiligung an Liquid Wind erworben und wird dem Konsortium zusammen mit Carbon Clean, Siemens Energy und Haldor Topsoe beitreten. Mit seiner Expertise in der Wärmeübertragung will das Unternehmen dazu beitragen, die Prozesse der Brennstoff-Anlagen effizienter zu gestalten und die gesamte Wärme- und Energieintegration zu verbessern. ...

