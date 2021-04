Die aktuell längste Serie: PayPal mit 10 Tagen Plus in Folge (Performance: 16.87%) - die längste Serie dieses Jahr: Baidu 11 Tage (Performance: 38.80%). Tagesgewinner war am Mittwoch Gazprom mit 6,57% auf 5,14 (57% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 6,21%) vor Royal Dutch Shell mit 3,25% auf 16,78 (88% Vol.; 1W -0,51%) und Ambarella mit 3,22% auf 87,10 (0% Vol.; 1W -1,18%). Die Tagesverlierer: Manz mit -5,65% auf 56,80 (85% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -1,22%), Volkswagen mit -2,43% auf 281,00 (82% Vol.; 1W -8,05%), Zumtobel mit -2,29% auf 8,54 (59% Vol.; 1W 4,15%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (5935,38 Mio.), Berkshire Hathaway (1671,55) und Pinterest (1569,94). Umsatzausreisser nach oben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...