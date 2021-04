Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag zunächst wenig verändert tendieren. Der SMI dürfte seinen Konsolidierungskurs zwischen 11'000 und 11'200 Punkten fortsetzen, heisst es am Markt. Die Vorgaben aus dem Ausland deuteten keine klare Richtung an. An der Wall Street konnten die Notierungen im späten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...