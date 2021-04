Im Plus liegt derzeit der Anteilsschein von CK ASSET HLDGS ON . Der jüngste Kurs betrug 5,06 Euro. Der Anteilsschein von CK ASSET HLDGS ON verzeichnet gegenwärtig eine Verteuerung von 2,80 Prozent. Er hat sich um 14 Cent gegenüber dem Schlusskurs vom vorigen Handelstag verbessert.

Den vollständigen Artikel lesen ...