Constantin von Reden folgt per 1. Mai Thomas Hoffmann in der Geschäftsführung der Frequentis Comsoft mit Sitz in Karlsruhe. Er bringt Erfahrungen aus zwei Jahrzehnten in der Flugsicherungsbranche, zuletzt bei Rohde & Schwarz, mit. "Mit Constantin von Reden konnten wir wieder einen ATM-Profi für die Geschäftsführung bei Frequentis Comsoft gewinnen," sagt Frequentis CEO Norbert Haslacher.

Den vollständigen Artikel lesen ...