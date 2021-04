Im Wohnimmobiliensektor herrscht am Donnerstag bei den Anlegern große Erleichterung. Der vor mehr als einem Jahr in Kraft getretene Berliner Mietendeckel, der die Mietpreise in der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland eindämmen sollte, verstößt gegen das Grundgesetz, teilte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mit. Der DAX-Konzern Deutsche Wohnen gilt als besonders abhängig von der Entscheidung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...