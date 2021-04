++ Europäische Aktienmärkte steigen am Donnerstag ++ DE30 testet 61,8% Retracement bei 15.270 Punkten ++ Deutsche Wohnen-Aktie steigt nach Urteil des Bundesverfassungsgerichts ++ Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstag im Plus. In ganz Europa sind Kursgewinne zu beobachten, trotz der gemischten Performance der US-Aktien gestern und der asiatischen Aktien heute. Die schwedischen, belgischen und britischen Aktien sind heute die Top-Performer, während die russischen, polnischen und portugiesischen Blue-Chip-Indizes zurückbleiben und unter den gestrigen Schlusskursen notieren. Die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze um 14:30 Uhr ...

