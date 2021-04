Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 11:48 liegt der der ATX TR mit -0.16 Prozent im Minus bei 6306 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +3.09% auf 36.75 Euro, dahinter Lenzing mit +1.76% auf 109.9 Euro und Immofinanz mit +0.90% auf 17.96 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15242 (+0.21%, Ultimo 2020: 13719). - Coinbase wertvoller als Nasdaq und NYSE und ab heute in Wien handelbar- 7. Aktienturnier by IRW Press: Palfinger und S&T gut in Stellung- PIR-News: Strabag, Immofinanz, Flughafen Wien, Frequentis, Eyemaxx, Palfinger, S&T, Erste Group- Kurze zu Bawag, voestalpine- Unser Robot sagt: Telekom Austria, Zumtobel, Verbund und weitere Aktien auffällig- Börse-Nachschub mit Katek, Coinbase, NEOH und Veganz- Coole Jobs bei ...

